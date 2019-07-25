Госдолг Украины в июне увеличился на 1,96 миллиарда долларов

На конец июня объем государственного и гарантированного государственного долга Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 2,5%, или на 1,96 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Общий размер госдолга на 30 июня 2019 года составил 2,102 триллиона гривен или 80,35 миллиардов долларов.

Прямой внешний долг составлял 1,05 трлн грн (49,94% от общей суммы) или 40,12 млрд долларов. Внутренний - 782,42 млрд грн (37,22%) или 29,9 млрд долларов.

Гарантированный государством долг на конец июня составил 270,11 млрд грн или 10,32 миллиардов долларов - 12,85% от общей суммы.

Напомним:

За май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 миллиарда долларов.

В январе госдолг Украины вырос из-за транша МВФ: в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17%.

Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам первого квартала 2019 года снизилось до 59%.

Экономическая правда