Wexler Group приостанавливает поставки дизельного топлива из РФ

Один из трех крупнейших импортеров дизтоплива и сжиженного газа Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.

Об этом компания заявила на своей странице в Facebook.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в группе, поставки приостановят в связи с принятием Постановления Кабмина №624 о "Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины".

Напомним, что этим постановлением, в частности, устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75% с 1 августа и 4% - с 1 октября на импорт дизельного топлива.

"Решение принято в связи с тем, что дополнительные спецпошлины делаюет дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - пояснили в компании.

И добавили, что для того, чтобы удовлетворить спрос клиентов, группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2019 года Wexler удерживает лидерство среди импортеров дизельного топлива.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Экономическая правда