Украина ведет переговоры о поставках катарского газа - оператор ГТС

Украина ведет переговоры о поставках с 1 января 2020 года катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном виде.

Об этом сообщил в Facebook директор государственного Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

"Работаем над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод", - написал он.

Макогон добавил, что крупнейший производитель сжиженного газа - катарская компания Qatargas - осуществила первую поставку газа в Европу через греческий порт.

В будущем газ из этого порта может закупать и Украина.

Напомним:

В мае сообщалось, что Украина ведет переговоры о поставках газа из США.

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Экономическая правда