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Стала известна структура газового и нефтяного дивизионов "Нафтогаза"

Пятница, 21 декабря 2018, 15:07

Новая модель организации "Нафтогаза" подразумевает создание дивизионов газа и нефти, в которые "Укргазвыдобування" и "Укртранснафта" войдут в качестве дочерних предприятий.

Об этом говорится в приложениях к проекту решения правления "Нафтогаза", которые есть в распоряжении ЭП.

Структура дивизиона "Интегрированный газовый бизнес":

  1. АО "Укргазвыдобування" (по исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов)
  2. Дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины";
  3. ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
  4. ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг";
  5. ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло";
  6. Naftogaz Trading Europe AG;
  7. Дочернее предприятие "Центргаз" ОАО по газоснабжению и газификации "Кировоградгаз";
  8. Департамент балансов газа НАК "Нафтогаз Украины";
  9. Департамент реализации газа НАК "Нафтогаз Украины";
  10. Управление импорта газа и таможенного оформления НАК "Нафтогаз Украины";
  11. Управление трейдинга газа НАК "Нафтогаз Украины";
  12. Департамент отношений с ОАО "Газпром" НАК "Нафтогаз Украины";
  13. Управление зарубежных проектов НАК "Нафтогаз Украины".

Структура дивизиона "Нефть":

  1. АО "Укртранснафта";
  2. АО "Укрспецтрансгаз";
  3. Дочернее предприятие "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины";
  4. Подразделения АО "Укргазвыдобування": Департамент реализации; Филиал Управление по переработке газа и газового конденсата АО "Укргазвыдобування".

Согласно решению, директора дивизиона назначает правления компании по представлению председателя правления.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что новая модель управления должна повысить эффективность работы компании, и как результат — привести к росту ее стоимости с 14,4 млрд долл до 49,2 млрд долл.

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