Стала известна структура газового и нефтяного дивизионов "Нафтогаза"
Новая модель организации "Нафтогаза" подразумевает создание дивизионов газа и нефти, в которые "Укргазвыдобування" и "Укртранснафта" войдут в качестве дочерних предприятий.
Об этом говорится в приложениях к проекту решения правления "Нафтогаза", которые есть в распоряжении ЭП.
Структура дивизиона "Интегрированный газовый бизнес":
- АО "Укргазвыдобування" (по исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов)
- Дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг";
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло";
- Naftogaz Trading Europe AG;
- Дочернее предприятие "Центргаз" ОАО по газоснабжению и газификации "Кировоградгаз";
- Департамент балансов газа НАК "Нафтогаз Украины";
- Департамент реализации газа НАК "Нафтогаз Украины";
- Управление импорта газа и таможенного оформления НАК "Нафтогаз Украины";
- Управление трейдинга газа НАК "Нафтогаз Украины";
- Департамент отношений с ОАО "Газпром" НАК "Нафтогаз Украины";
- Управление зарубежных проектов НАК "Нафтогаз Украины".
Структура дивизиона "Нефть":
- АО "Укртранснафта";
- АО "Укрспецтрансгаз";
- Дочернее предприятие "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины";
- Подразделения АО "Укргазвыдобування": Департамент реализации; Филиал Управление по переработке газа и газового конденсата АО "Укргазвыдобування".
Согласно решению, директора дивизиона назначает правления компании по представлению председателя правления.
Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что новая модель управления должна повысить эффективность работы компании, и как результат — привести к росту ее стоимости с 14,4 млрд долл до 49,2 млрд долл.
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