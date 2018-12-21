Стала известна структура газового и нефтяного дивизионов "Нафтогаза"

Новая модель организации "Нафтогаза" подразумевает создание дивизионов газа и нефти, в которые "Укргазвыдобування" и "Укртранснафта" войдут в качестве дочерних предприятий.

Об этом говорится в приложениях к проекту решения правления "Нафтогаза", которые есть в распоряжении ЭП.

Структура дивизиона "Интегрированный газовый бизнес":

АО "Укргазвыдобування" (по исключением подразделений, осуществляющих деятельность по переработке и розничной реализации нефтепродуктов) Дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины"; ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"; ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"; ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло"; Naftogaz Trading Europe AG; Дочернее предприятие "Центргаз" ОАО по газоснабжению и газификации "Кировоградгаз"; Департамент балансов газа НАК "Нафтогаз Украины"; Департамент реализации газа НАК "Нафтогаз Украины"; Управление импорта газа и таможенного оформления НАК "Нафтогаз Украины"; Управление трейдинга газа НАК "Нафтогаз Украины"; Департамент отношений с ОАО "Газпром" НАК "Нафтогаз Украины"; Управление зарубежных проектов НАК "Нафтогаз Украины".

Структура дивизиона "Нефть":

АО "Укртранснафта"; АО "Укрспецтрансгаз"; Дочернее предприятие "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины"; Подразделения АО "Укргазвыдобування": Департамент реализации; Филиал Управление по переработке газа и газового конденсата АО "Укргазвыдобування".

Согласно решению, директора дивизиона назначает правления компании по представлению председателя правления.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что новая модель управления должна повысить эффективность работы компании, и как результат — привести к росту ее стоимости с 14,4 млрд долл до 49,2 млрд долл.

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