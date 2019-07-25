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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 25 июля 2019, 11:45
 

25 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,49 - 25,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,49 - 25,52 гривни;

Евро - 28,38 - 28,41 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,40 - 25,69 гривни. Евро покупают по 28,24 гривни, продают по 28,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,54 - 25,62 гривни, евро - 28,50 - 28,64 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 25 июля на уровне 25,52 гривни за доллар (24 июля было 25,63 гривни за доллар).

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Экономическая правда

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