Официальный курс: гривня укрепилась к евро и доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 25 июля на уровне 25,52 гривни за доллар (24 июля было 25,63 гривни за доллар).

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,42 гривни (на 24 июля - 28,64 гривни).

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Экономическая правда