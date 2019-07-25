Официальный курс: гривня укрепилась к евро и доллару
Четверг, 25 июля 2019, 08:57
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 25 июля на уровне 25,52 гривни за доллар (24 июля было 25,63 гривни за доллар).
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,42 гривни (на 24 июля - 28,64 гривни).
Напомним:
24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.
24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua