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Официальный курс: гривня укрепилась к евро и доллару

Четверг, 25 июля 2019, 08:57
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 25 июля на уровне 25,52 гривни за доллар (24 июля было 25,63 гривни за доллар).

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,42 гривни (на 24 июля - 28,64 гривни).

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс Нацбанк

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