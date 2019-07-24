Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,50 - 25,53 гривни;

Евро - 28,38 - 28,42 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,52 - 25,78 гривни. Евро покупают по 28,37 гривни, продают по 28,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,68 - 25,74 гривни, евро - 28,62 - 28,79 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 24 июля на уровне 25,63 гривни за доллар.

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,59 - 25,62 гривни за доллар.

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Экономическая правда