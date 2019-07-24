Межбанк: гривня укрепилась к доллару и евро

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,44 - 25,47 гривни;

Евро - 28,37 - 28,40 гривни.

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 24 июля на уровне 25,63 гривни за доллар.

Экономическая правда