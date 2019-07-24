Межбанк: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 24 июля 2019, 17:08
24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,44 - 25,47 гривни;
Евро - 28,37 - 28,40 гривни.
Напомним:
24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 24 июля на уровне 25,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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