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Межбанк: гривня укрепилась к доллару и евро

Среда, 24 июля 2019, 17:08
 

24 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,44 - 25,47 гривни;

Евро - 28,37 - 28,40 гривни.

Напомним:

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 24 июля на уровне 25,63 гривни за доллар.

Экономическая правда

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