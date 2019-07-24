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Кабмин отменил лицензирование экспорта и импорта спирта, алкоголя и сигарет

Среда, 24 июля 2019, 13:40

Кабмин отменил необходимость получения лицензий при осуществлении экспорта и импорта алкогольных напитков и табачных изделий.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду с последующим согласованием с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно действующему законодательству, импорт и экспорт спирта этилового, коньячного и плодового, этилового ректифицированного виноградного, алкогольных напитков и табачных изделий должны осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности без лицензии.

Напомним:

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь в связи с ростом стоимости спирта и повышением заработной платы работникам предприятий в этой сфере.

В частности, министерство предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены: на водку и ликеро-водочные изделия - на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%).

В последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года (постановление Кабинета министров Украины №748 от 05.09.2018) и их уровень определялся по плановым показателям на 2018 год.

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Кабмин импорт алкоголь спирт

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