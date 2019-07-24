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Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту спирту, алкоголю і цигарок

Середа, 24 липня 2019, 13:40

Кабмін скасував необхідність отримання ліцензій під час здійснення експорту та імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу з подальшим узгодженням з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з чинним законодавством, імпорт та експорт спирту етилового, коньячного і плодового, етилового ректифікованого виноградного, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинні здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії.

Нагадаємо:

Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь у зв'язку з ростом вартості спирту і підвищенням заробітної плати працівникам підприємств у цій сфері.

Зокрема, міністерство пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни: на горілку і лікеро-горілчані вироби - на 10,7%; віскі, ром і джин - на 7,3%; коньяк - на 9,1-9,5% і вина - на 7,4-10,2%).

в останній раз мінімальні ціни на алкоголь були підвищені у вересні 2018 року (постанова Кабінету Міністрів №748 від 05.09.2018) та їхній рівень визначався за плановими показниками на 2018 рік.

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Кабмін імпорт алкоголь спирт

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