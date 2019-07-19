Wizz Air открыл продажу билетов на рейсы из "Борисполя"

Wizz Air открыл продажу билетов на рейсы из аэропорта Борисполь, данный пункт появился в системе бронирования авиаперевозчика.

Об этом сообщает avianews.

Полеты из главных воздушных ворот Украины лоу-кост будет выполнять на временной основе со 2 по 12 сентября. Это связано с временным закрытием на ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского.

При выполнении поиска авиабилетов из Жулян на рейсы в период со 2 по 12 сентября сайт лоу-коста выдает информацию о том, что полеты будут выполняться из аэропорта Борисполь. На данный момент в системе не указано, в каком терминале в Борисполе будут обслуживаться рейсы Wizz Air.

В лоу-косте пообещали проинформировать пассажиров об изменениях аэропорта и расписания, говорится в сообщении.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из Жулян, но не захочет лететь из Борисполя, он сможет вернуть без штрафа полную стоимость билета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт. Этот кредит можно будет использовать для совершения других бронирований, уточнили в авиакомпании.

Напомним:

Wizz Air обслуживался на постоянной основе в аэропорту Борисполь с 2008 по 2011 годы, после чего перевел все киевские рейсы в аэропорт Жуляны.

Из-за ремонта полосы в аэропорту Жуляны, авиакомпания переводила рейсы в аэропорт Борисполь с 14 по 24 мая 2017 года.

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.