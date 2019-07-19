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Wizz Air відкрив продаж квитків на рейси з "Борисполя"

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:59

Wizz Air відкрив продаж квитків на рейси з аеропорту "Бориспіль", даний пункт з'явився у системі бронювання авіаперевізника.

Про це повідомляє avianews.

Польоти з головних повітряних воріт України лоу-кост виконуватиме на тимчасовій основі з 2 по 12 вересня. Це пов'язано з тимчасовим закриттям на ремонт злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського.

При виконанні пошуку авіаквитків ыз Жулян на рейси у період із 2 по 12 вересня сайт перевізника видає інформацію про те, що польоти будуть виконуватися з аеропорту Бориспіль. На даний момент в системі не вказано, в якому терміналі в Борисполі будуть обслуговуватися рейси Wizz Air.

У лоу-кост пообіцяли проінформувати пасажирів про зміни розкладу та аеропорту, зазначається у повідомленні.

У разі, якщо пасажир забронював переліт з вильотом із Жулян, але не захоче летіти з Борисполя, він зможе повернути без штрафу повну вартість квитка або отримати кредит у розмірі 120% від вартості перельоту на свій аккаунт. Цей кредит можна буде використовувати для інших бронювань, уточнили в авіакомпанії.

Нагадаємо:

Wizz Air обслуговувався на постійній основі в аеропорту "Бориспіль" із 2008 по 2011 роки, після чого перевів усі київські рейси в аеропорт "Жуляни".

Через ремонт смуги в аеропорту "Жуляни", авіакомпанія переводила рейси в аеропорт "Бориспіль" із 14 по 24 травня 2017 року.

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського буде закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня.

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Wizz Air авіа

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