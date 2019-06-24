Аэропорт "Киев" осенью временно закроют на ремонт
Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября, авиакомпании могут временно передислоцироваться в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, аэропорт уже начал оповещать авиаперевозчиков о том, что на время ремонта они могут временно передислоцироваться в международный аэропорт "Борисполь".
Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.
В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.
По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).
В 2017 году аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток в два раза.
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Экономическая правда
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