Материалы ревизии "Энергоатома" являются данными расследования НАБУ и Нацполиции

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Материалы ревизии ГП "НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы являются данными досудебного расследования НАБУ. Главное следственное управление Национальной полиции также проинформировало Госаудитслужбу, что копии акта ревизии "Энергоатома" приобщены к уголовному производству.

Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на запрос проекта "Марлин".

Госаудитслужба также отправила материалы указанной ревизии в Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора, Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, Государственную фискальную службу Украины и Государственную налоговую службу Украины.

"Марлин" призвал правительство дать детальные разъяснения по поводу цели аудита "Энергоатома" и его результатов.

Там добавили, что "Энергоатом" входит в топ-15 государственных компаний, в отношении которых правительство взяло международные обязательства провести корпоративную реформу, которая включает введение действенной антикоррупционной системы на предприятии.

Напомним:

Сообщалось, что Государственная аудиторская служба провела ревизию деятельности НАЭК "Энергоатом" за 2018-2021 годы и выявила финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 13 млрд грн.

Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Минэнерго принять меры по "урегулированию долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранению радиоактивных отходов".

В "Энергоатоме", комментируя ревизию Госаудитслужбой, заявили, что выводы ведомства, изложенные в письме к Кабмину, не соответствуют действительности и указанные требования не подтверждаются актом ревизии.

Решением Окружного административного суда г. Киева действие требований ГАСУ остановлено.

Экономическая правда