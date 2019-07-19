НАБУ проводит обыски в корпорации "Богдан"
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", и в клубе "5 элемент".
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 годах, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованная группой).
Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.
Источники "Украинской правды" сообщали, что детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.
Напомним:
В январе 2018 года волонтеры сообщали, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
Позже сообщалось, что структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей "Богдан 2251".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua