НАБУ проводит обыски в корпорации "Богдан"

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", и в клубе "5 элемент".

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 годах, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованная группой).

Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.

Источники "Украинской правды" сообщали, что детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.

Напомним:

В январе 2018 года волонтеры сообщали, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Позже сообщалось, что структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей "Богдан 2251".

Украинская правда