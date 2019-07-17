Больничные палаты оборудуют туалетами и душевыми - Минрегион

Палаты в украинских больницах обеспечат туалетами и душевыми, и сделают их доступными для маломобильных групп населения.

Об этом написал в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Предложение пока такое - чтобы туалет и душевая были в каждой палате. В некоторых обычных больницах и в большинстве частных есть такие палаты. Мы же хотим сделать эту норму обязательной для всех", - написал чиновник.

По его словам, министерство решило полностью обновить устаревшие нормы по проектированию медучреждений, потому что в тех условиях, которые есть в украинских больницах сейчас, сложно выздоравливать.

"Ужасного серо-зелено-синего цвета стены, туалетные комнаты в коридоре на все отделение, обычно в неудовлетворительном состоянии - такая, к сожалению, пока реальность многих украинских больниц. Конечно, в таких условиях лучше не выздоравливается. И эту советчину крайне нужно менять, повышать условия для предоставления услуг", - отметил Парцхаладзе.

Он добавил, что важно также сделать новые туалеты и душевые комнаты доступными для маломобильных групп населения - людей с инвалидностью, пациентов с послеоперационным состоянием здоровья, беременных женщин и тому подобное.

Как отмечали в Минрегионе ранее, украинские больницы в Украине начнут строить по европейским стандартам.

Напомним:

О том, кому больницы отдают бюджетные деньги на ремонты без тендеров, ЭП выяснила еще в 2017 году.

Детальнее об этом читайте в колонке: Кому больницы отдают бюджетные деньги на ремонты без тендеров?

А то, что деньги у медицинских чиновников есть, успешно доказала система ProZorro. Вопрос в том, как они их тратят. В то же время украинцы смирились с ободранными палатами и привыкли платить за лекарства.

Подробнее читайте в колонке: Бедные, потому что дураки, или Как повысить эффективность расходов больниц.

Также напомним, что с 2020 года все медицинские учреждения первого звена (поликлиники и амбулатории) будут платить за коммуналку самостоятельно.

Экономическая правда