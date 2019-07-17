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Лікарняні палати обладнають туалетами та душовими - Мінрегіон

Середа, 17 липня 2019, 12:06
 

Палати в українських лікарнях забезпечать туалетами та душовими, і зроблять їх доступними для маломобільних груп населення.

Про це написав у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

"Пропозиція наразі така – щоб туалет і душова були в кожній палаті. У деяких звичайних лікарнях і в більшості приватних є такі палати. Ми ж хочемо зробити цю норму обов’язковою для всіх", - написав чиновник.

За його словами, міністерство вирішило повністю оновити застарілі норми щодо проектування медзакладів, тому що в тих умовах, які є в українських лікарнях наразі, важко одужувати.

"Жахливого сіро-зелено-синього кольору стіни, туалетні кімнати у коридорі на все відділення, зазвичай в незадовільному стані - така, на жаль, досі реальність багатьох українських лікарень. Звичайно, що в таких умовах краще не одужуватиметься. І цю радянщину вкрай треба змінювати, підвищувати умови для надання послуг", - зазначив Парцхаладзе. 

Він додав, що важливо також зробити нові туалети та душові кімнати доступними для маломобільних груп населення - людей із інвалідністю, пацієнтів із післяопераційним станом здоров’я, вагітних жінок тощо.

Як зазначали у  Мінрегіоні раніше, українські лікарні в Україні почнуть будуватимуть за європейськими стандартами.

Нагадаємо:

Про те, кому лікарні віддають бюджетні гроші на ремонти без тендерів, ЕП з’ясувала ще у 2017 році.

Читайте про це детально у колонці: Кому лікарні віддають бюджетні гроші на ремонти без тендерів?

Те, що гроші у медичних чиновників є, система ProZorro вже успішно довела. Питання в тому, як вони їх витрачають. Водночас українці змирилися з обідраними палатами і звикли платити за ліки.

Детальніше читайте у колонці: Бідні, бо дурні, або Як підвищити ефективність витрат лікарень.

Також нагадаємо, що з 2020 року всі медичні заклади першої ланки (поліклініки та амбулаторії) почнуть платити за комунальні послуги самостійно.

Економічна правда

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медицина Парцхаладзе Мінрегіон

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