В Google признали, что прослушивают голосовые команды пользователей

Компания Google утверждает, что передает на расшифровку лингвистам лишь 0,2% записанных голосовых команд.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что специалисты Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

"Компания отдает небольшую часть - 0,2% - на расшифровку экспертам-лингвистам. Это делается для того, чтобы совершенствовать технологию распознавания речи", - заявил менеджер по продукту компании Дэвид Монсис.

По его словам, записи, которые передаются, не связанны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.

Менеджер также признал, что иногда голосовой помощник может записывать речь пользователя ошибочно, принимая другие фразы за команду активации "Ok, Google". В корпорации работают над мерами защиты от таких случаев.

"Мы придерживаемся высоких стандартов конфиденциальности и безопасности при разработке новых продуктов и делаем все, чтобы наши партнеры также их придерживались.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы объяснять пользователям правила конфиденциальности, а также рассмотрим возможности для усиления защиты их данных", - заверил Монсис.

Экономическая правда