У Google визнали, що прослуховують голосові команди користувачів

Компанія Google стверджує, що передає на розшифрування лінгвістам лише 0,2% записаних голосових команд.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що фахівці Google прослуховують голосові команди, які користувачі віддають смарт-динаміку Google Home або додатку Google Assistant.

"Компанія віддає невелику частину - 0,2% - на розшифрування експертам-лінгвістам. Це робиться для того, щоб вдосконалювати технологію розпізнавання мови", - заявив менеджер по продукту компанії Девід Монсіс.

За його словами, записи, які передаються, не пов'язані з акаунтами користувачів, а експертам заборонено розшифровувати фонові розмови.

Менеджер також визнав, що іноді голосовий помічник може записувати мову користувача помилково, приймаючи інші фрази за команду активації "Ok, Google". У корпорації працюють над заходами захисту від таких випадків.

"Ми дотримуємося високих стандартів конфіденційності та безпеки під час розробки нових продуктів і робимо все, щоб наші партнери також їх дотримувалися.

Ми постійно працюємо над тим, щоб пояснювати користувачам правилами конфіденційності, а також розглянемо можливості для посилення захисту їхніх даних", - запевнив Монсіс.

Економічна правда