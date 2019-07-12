У Google визнали, що прослуховують голосові команди користувачів
Компанія Google стверджує, що передає на розшифрування лінгвістам лише 0,2% записаних голосових команд.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що фахівці Google прослуховують голосові команди, які користувачі віддають смарт-динаміку Google Home або додатку Google Assistant.
"Компанія віддає невелику частину - 0,2% - на розшифрування експертам-лінгвістам. Це робиться для того, щоб вдосконалювати технологію розпізнавання мови", - заявив менеджер по продукту компанії Девід Монсіс.
За його словами, записи, які передаються, не пов'язані з акаунтами користувачів, а експертам заборонено розшифровувати фонові розмови.
Менеджер також визнав, що іноді голосовий помічник може записувати мову користувача помилково, приймаючи інші фрази за команду активації "Ok, Google". У корпорації працюють над заходами захисту від таких випадків.
"Ми дотримуємося високих стандартів конфіденційності та безпеки під час розробки нових продуктів і робимо все, щоб наші партнери також їх дотримувалися.
Ми постійно працюємо над тим, щоб пояснювати користувачам правилами конфіденційності, а також розглянемо можливості для посилення захисту їхніх даних", - запевнив Монсіс.
Економічна правда
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