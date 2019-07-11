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На ЧАЭС сказали, когда начнется демонтаж нестабильных конструкций "Укрытия"

Четверг, 11 июля 2019, 17:44

Чернобыльская АЭС начнет демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие", который накрыли новым безопасным конфайнментом, не раньше, чем через два года.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель главного инженера по объекту "Укрытие" ЧАЭС Сергей Кондратенко.

"В ближайшее время задача - получить отдельное разрешение Госатомрегулирования на опытно-промышленную эксплуатацию. Под аркой находится объект "Укрытие", мы поддерживаем его в безопасном состоянии.

Задача - в ближайшие год-два разработать проект демонтажных работ и начать демонтаж нестабильных конструкций ", - сказал заместитель главного инженера.

Он добавил, что в ближайшее время, кроме опытно-промышленной эксплуатации, планируется также подтвердить квалификацию персонала.

Напомним:

10 июля Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании NOVARKA, которая проектировала и строила объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

Демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) будет стоить 2,5 миллиарда гривен.

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Чернобыль

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