Демонтаж старого "Укриття" на ЧАЕС коштуватиме 2,5 мільярда

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" оголосило тендер на демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) з очікуваною сумарною вартістю у 2,547 мільярда гривень.

Про це свідчать дані в електронній системі закупівель ProZorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 15 квітня, аукціон відбудеться 21 травня, термін надання послуг - 20 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, раніше над старим об'єктом "Укриття" було насунуто новий безпечний конфайнмент (НБК), будівництво якого розпочалося ще в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно сполучені в 2015 році.

Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу наявного старого "Саркофага" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проектний термін експлуатації 100 років. Його будівництво обійшлося в 1,5 млрд євро.

Нині на промисловому майданчику ЧАЕС тривають пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем нового безпечного конфайнменту.

Нагадаємо, ЄС допоміг побудувати у Чорнобильській зоні три сховища для відходів.

У 2018 році Кабінет міністрів підтримав проект з розвитку вітроенергетикиу Зоні відчуження.

У жовтні-2018 у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.