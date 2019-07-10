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ЧАЭС: Арку над четвертым энергоблоком ввели в эксплуатацию

Среда, 10 июля 2019, 14:35

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании NOVARKA, которая проектировала и строила объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда "Укрытие", новый безопасный конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 миллионов евро", - говорится в сообщении.

По словам Усова, новый безопасный конфайнментпрослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 энергоблоком.

Напомним:

Демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) будет стоить 2,5 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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Чернобыль

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