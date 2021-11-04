Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне
Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения – помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор".
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ в Facebook.
Стартовая цена – 4,2 тыс грн/месяц.
Торги должны пройти 19 ноября.
"Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля.
У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в сообщении.
Детальнее о лоте по ссылке.
Напомним:
Фонд госимущества предлагает в аренду 35 объектов госимущества в Чернобыльской зоне отчуждения.
Экономическая правда
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