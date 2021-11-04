фото: фги

Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения – помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ в Facebook.

Стартовая цена – 4,2 тыс грн/месяц.

фото: фги

Торги должны пройти 19 ноября.

"Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля.

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в сообщении.

Детальнее о лоте по ссылке.

Напомним:

Фонд госимущества предлагает в аренду 35 объектов госимущества в Чернобыльской зоне отчуждения.

Экономическая правда