На ЧАЕС сказали, коли почнеться демонтаж нестабільних конструкцій "Укриття"
Чорнобильська АЕС розпочне демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", який накрили новим безпечним конфайнментом, не раніше, ніж через два роки.
Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник головного інженера по об'єкту "Укриття" ЧАЕС Сергій Кондратенко.
"Найближчим часом завдання - отримати окремий дозвіл Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію. Під аркою знаходиться об'єкт "Укриття", ми підтримуємо його в безпечному стані.
Завдання - за найближчі рік-два розробити проект демонтажних робіт і розпочати демонтаж нестабільних конструкцій", - сказав заступник головного інженера.
Він додав, що найближчим часом, крім дослідно-промислової експлуатації, планується також підтвердити кваліфікацію персоналу.
Нагадаємо:
10 липня Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію новий безпечний конфайнмент від компанії NOVARKA, яка проектувала і зводила об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції.
Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) коштуватиме 2,5 мільярда гривень.
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