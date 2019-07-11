На ЧАЕС сказали, коли почнеться демонтаж нестабільних конструкцій "Укриття"

Чорнобильська АЕС розпочне демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", який накрили новим безпечним конфайнментом, не раніше, ніж через два роки.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник головного інженера по об'єкту "Укриття" ЧАЕС Сергій Кондратенко.

"Найближчим часом завдання - отримати окремий дозвіл Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію. Під аркою знаходиться об'єкт "Укриття", ми підтримуємо його в безпечному стані.

Завдання - за найближчі рік-два розробити проект демонтажних робіт і розпочати демонтаж нестабільних конструкцій", - сказав заступник головного інженера.

Він додав, що найближчим часом, крім дослідно-промислової експлуатації, планується також підтвердити кваліфікацію персоналу.

Нагадаємо:

10 липня Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію новий безпечний конфайнмент від компанії NOVARKA, яка проектувала і зводила об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції.

Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (старого "саркофага" над зруйнованим четвертим блоком станції) коштуватиме 2,5 мільярда гривень.