Все разделы
Укр / Рус

Кабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Среда, 29 декабря 2021, 17:45
 
ЕВГЕНИЙ КРАМАРЕНКО, ФОТО ГАЗО

Кабинет министров назначил Евгения Крамаренко на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Источник: представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Ранее Крамаренко работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями.

С 12 июля он исполнял обязанности руководителя агентства. Параллельно выиграл конкурс на должность главы и получил назначение.

Справка: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.

Предыстория: В конце января Кабинет министров уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Причины увольнения не назвали. Калашник был назначен на эту должность в апреле 2020 года сроком на 5 лет. До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Чернобыль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин назначил 2 новых членов энергорегулятора 29 декабря 2021, 17:20
Лещенко возвращается в набсовет УЗ 29 декабря 2021, 16:30
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России 29 декабря 2021, 16:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!