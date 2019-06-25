Екстрадиція Фірташа: в Австрії почалося засідання суду

Дмитро Фірташ у австрійському суді Фото Марк Віноградов

Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США.

Як стало відомо Економічній правді, сьогодні, 25 червня, в Австрії почалося засідання суду з цього питання.

Ухвалене рішення не буде остаточним, воно може бути оскаржене.

Дмитро Фірташ у австрійському суді Фото Марк Віноградов

Фірташ перед засіданням суду справу не коментував, на запитання журналістів не відповів.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на засіданні присутній нардеп, член партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін. За його словами, він "приїхав підтримати друга".

Повідомляється, що також у залі суду присутній депутат від "Опозиційного блоку", який за часів президентства Віктора Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайло Папієв.

"Я тут теж як друг, приїхав підтримати. Впевнений, що Дмитро Фірташ ні в чому не винуватий", – сказав він.

Повідомляється, що наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа, про що повідомляли американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Нагадаємо:

Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.

Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing.

Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Детальніше читайте в публікації ЕП: "Хто є пан Фірташ?"