Хакеры атаковали серверы РГК Фирташа

фото: FB Никонорова

На серверы "Региональной газовой компании" производится хакерская атака.

Об этом в Facebook сообщил CEO компании Олег Никоноров.

"Напали не только на госорганы. На наши внешние сервисы тоже напали. Уже час идёт внешняя атака", - написал он.

Облгазы, входящие в группу РГК, контролируют более 70% распределения газа в стране.

Напомним:

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинсутечка данныхком, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.

Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.

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Экономическая правда