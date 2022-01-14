Хакеры атаковали серверы РГК Фирташа
На серверы "Региональной газовой компании" производится хакерская атака.
Об этом в Facebook сообщил CEO компании Олег Никоноров.
Облгазы, входящие в группу РГК, контролируют более 70% распределения газа в стране.
Напомним:
Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинсутечка данныхком, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.
Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.
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Экономическая правда
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