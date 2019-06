Новая объездная дорога Борисполя: Укравтодор выбирает лучший из 4-х вариантов

Государственное агентство автомобильных дорог обрабатывает четыре варианта прохождения новой объездной дороги Борисполя: два - южных и два - северных.

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

Отмечается, что кратчайший из вариантов имеет протяженность 18 км, самый длинный - 26 км.

"После выбора оптимального варианта прохождения автомагистрали, который выберет Укравтодор на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование", - говорится в сообщении.

Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка.

Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю текущего года.

Отмечается, что новая дорога будет иметь 1а категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

Как пояснили в Укравтодоре, объездная дорога обеспечит проезд автомобилей без въезда в Борисполь трассой М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18.

Ожидается, что объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет более 30 тыс. авто в сутки, но и существенно улучшит экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий и повысит качество жизни жителей города.

Напомним, по результатам тендера, консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Как сообщалось, строительство намерены начать в 2020 году.

Экономическая правда