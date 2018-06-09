Вокруг Борисполя построят объездную дорогу

"Укравтодор" планирует построить четырехполосную объездную дорогу вокруг города Борисполь.

Строительство намерены начать в 2020 году, передает ЦТС.

Она позволит в 10 раз сократить время проезда транзитного автотранспорта, сейчас следующего по улице Киевский шлях, которая является основной транспортной артерией города и одновременно частью автомагистрали М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

"Не секрет, что город страдает от транзитных автомобилей, которые сейчас проезжают через его центр. Всего - более 30 тысяч машин в день. Новая объездная дорога не только освободит город от транзита, но и существенно улучшит экологическую ситуацию и уменьшит количество аварий. Я неоднократно проезжал через Борисполь, и знаю, что транзит может занять до 50-60 минут. Уверен, что объездная вокруг Борисполя существенно сократит это время и оно составит не более 5 минут", - заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Точный маршрут объездной дороги вокруг Борисполя еще не определен - рассматривается три возможных варианта.

Наиболее возможным является маршрут: после поворота на аэропорт Борисполь на автомагистрали М-03 будет построена эстакада и 4 км новой дороги, которая соединится с трассой Р-03 (Бровары-Борисполь). Затем существующий отрезок дороги Р-03 расширят с двух до четырех полос движения. В месте соединения дорог Р-03 и М-03 (перед селом Иванков) будут обустроены двухуровневые развязки.

Отмечается, что технико-экономического обоснования проекта строительства еще нет. Сейчас "Укравтодор" ищет консультантов для его подготовки.

"Мы планируем подготовить технико-экономическое обоснование проекта. У нас есть предварительная договоренность со Всемирным банком о предоставлении кредита. В 2020 году мы сможем начать строительство и реконструкцию", - заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.