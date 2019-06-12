Нова об’їзна дорога Борисполя: Укравтодор обирає найкращий із 4-х варіантів
Державне агентство автомобільних доріг опрацьовує чотири варіанти проходження нової об’їзної дороги Борисполя: два – південні та два – північні.
Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.
Зазначається, що найкоротший із варіантів завдовжки 18 км, найдовший – 26 км.
"Після вибору оптимального варіанту прокладання автомагістралі, який буде обрано Укравтодором на основі економічних, соціальних, екологічних факторів, консалтингова компанія підготує техніко-економічне обґрунтування", - зазначається у повідомленні.
Підготовка ТЕО фінансується за кошти кредиту Світового банку.
Відповідно до умов Контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року.
Нова дорога буде мати 1а категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 130 км/год.
Як пояснили в Укравтодорі, об'їзна дорога забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду до Борисполя трасою М-03, а також проїзд автомобілів із боку Києва у напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.
Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить понад 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій та підвищить якість життя мешканців міста.
Нагадаємо, за результатами тендеру, консультантом визначено компанію Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.
Як повідомлялося, будівництво мають намір почати в 2020 році.
Економічна правда
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