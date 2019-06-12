Нова об’їзна дорога Борисполя: Укравтодор обирає найкращий із 4-х варіантів

Державне агентство автомобільних доріг опрацьовує чотири варіанти проходження нової об’їзної дороги Борисполя: два – південні та два – північні.

Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.

Зазначається, що найкоротший із варіантів завдовжки 18 км, найдовший – 26 км.

"Після вибору оптимального варіанту прокладання автомагістралі, який буде обрано Укравтодором на основі економічних, соціальних, екологічних факторів, консалтингова компанія підготує техніко-економічне обґрунтування", - зазначається у повідомленні.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти кредиту Світового банку.

Відповідно до умов Контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року.

Нова дорога буде мати 1а категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 130 км/год.

Як пояснили в Укравтодорі, об'їзна дорога забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду до Борисполя трасою М-03, а також проїзд автомобілів із боку Києва у напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить понад 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій та підвищить якість життя мешканців міста.

Нагадаємо, за результатами тендеру, консультантом визначено компанію Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Як повідомлялося, будівництво мають намір почати в 2020 році.

Економічна правда