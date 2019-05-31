Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

31 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,86 гривни;

Евро - 29,91 - 29,96 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,68 - 27,00 гривни. Евро покупают по 29,62 гривни, продают по 30,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,59 - 26,82 гривни, евро - 29,81 - 29,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 31 мая на уровне 26,87 гривни.

30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

30 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,95 гривни за доллар.

Экономическая правда