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Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

П'ятниця, 31 травня 2019, 11:38
 

31 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,86 гривні;

Євро – 29,91 - 29,96 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68 - 27,00 гривні. Євро купують за 29,62 гривні, продають за 30,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,59 - 26,82 гривні, євро - 29,81 - 29,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.

30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

30 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 - 26,95 гривні за долар.

Економічна правда

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