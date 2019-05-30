Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;

Евро - 29,85 - 29,88 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,46 гривни, продают по 29,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,77 гривни, евро - 29,68 - 29,80 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.

29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.

29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда