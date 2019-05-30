Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;
Евро - 29,85 - 29,88 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,46 гривни, продают по 29,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,77 гривни, евро - 29,68 - 29,80 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,65 гривни за доллар.
29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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