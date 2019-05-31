Все разделы
Укр / Рус

Доллар подорожал почти на 50 копеек за 2 дня

Пятница, 31 мая 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 31 мая на уровне 26,87 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 30 мая - 29,77 гривни).

Напоминаем:

30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

30 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,95 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке опустилась почти до психологической отметки 30 мая 2019, 17:20
Доллар резко подорожал 30 мая 2019, 09:00
Гривня на межбанке упала еще ниже 29 мая 2019, 17:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!