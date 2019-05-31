Доллар подорожал почти на 50 копеек за 2 дня
Пятница, 31 мая 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 31 мая на уровне 26,87 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 30 мая - 29,77 гривни).
Напоминаем:
30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.
30 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,95 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.
Экономическая правда
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