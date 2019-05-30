Гривня на межбанке опустилась почти до психологической отметки
Четверг, 30 мая 2019, 17:20
30 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,95 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,91 - 26,95 гривни;
Евро - 29,93 - 29,97 гривни.
Напоминаем:
30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.
Экономическая правда
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