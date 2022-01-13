Укртрансбезпека возобновила действие лицензии "Укрзализныци"
Государственная служба по безопасности на транспорте приняла решение возобновить действие лицензии "Укрзализныци" на перевозку пассажиров и опасных грузов.
Об этом сообщает ЦТС.
12 января Укртрансбезпека получила от УЗ заявление со сведениями об устранении оснований, которые стали причиной прекращения действия лицензии.
В УТБ проинформировали также, что получили от УЗ квитанцию об уплате штрафа, предусмотренного Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В Укртрансбезпеке отмечают, что информация, предоставленная ж/д компанией, свидетельствует об устранении в полном объеме значительной части несоответствий. В процессе устранения пока находятся несоответствия, исправление которых требует значительных финансовых затрат.
Учитывая положительную динамику устранения несоответствий, "Укртрансбезпекой" принято решение о возобновлении действия лицензии "Укрзализныци".
В ведомстве акцентировали, что в дальнейшем устранение несоответствий будет контролироваться ежемесячно.
Напоминаем:
Ранее Укртрансбезпека приостановила действие лицензии АО "Укрзализныця" на перевозку пассажиров и опасных грузов.
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