Запуск е-билетов в общественном транспорте поддержали за основу в Раде

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному.

Об этом известно с заседания ВР 26 января, законопроект №5705 поддержали 270 народных депутатов.

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, законопроект должен "помочь отойти от той формы билетов и электронных билетов, которая сейчас устарела, и переходить к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте".

Найем добавил, что документ фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.

Согласно законопроекту, утверждение формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должны содержать проездной и электронный проездной документ, являются ответственностью Министерства инфраструктуры.

Законопроект разрабатывался правительством и был поддержан Кабинетом министров еще в июне 2021 года.

Отмечается, что к законопроекту были замечания по части льготных перевозок и компенсаций. Однако, как пояснил замминистра инфраструктуры, эти функции будут отнесены к полномочиям местных администраций.

Также был зарегистрирован альтернативный документ №5705-1, основное отличие которого заключалось в передаче части полномочий из Мининфраструктуры в местные власти. Однако этот документ был отклонен.

Напоминаем:

Кабмин предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте – члены правительства одобрили соответствующий законопроект.

Премьер Денис Шмигаль отметил, что этот законопроект позволит использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Экономическая правда