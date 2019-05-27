Стоянки для маломобильных людей будут обустраивать согласно новым нормам - Парцхаладзе

В Украине согласно новым государственным строительным нормам определены требования и параметры по правильному устройствук паркомест, предназначенных для использования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами - стариками, беременными женщинами, родителями с маленькими детьми.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Согласно действующему законодательству, не менее 10% машиномест на парковках должны быть обязательно предусмотрены для использования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами. Обязательные требования и параметры по правильному устройству таких паркомест мы прописали в новых государственных строительных нормах "инклюзивность зданий и сооружений", - написал он.

По словам Парцхаладзе, чтобы такими паркоместами было удобно пользоваться, при их проектировании должно быть учтено следующие условия:

ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 метров;

размеры паркомест, расположенных параллельно бордюру, обязательно должны обеспечивать доступ к задней части авто, чтобы использовать пандус или подъемное устройство;

эти паркоместа должны быть размещены не дальше 50 м от доступного для лиц с ограниченными возможностями входа в здание, при жилых зданиях - не далее 100 м.

паркоместа должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в ​​соответствии с Правилами дорожного движения с пиктограммами международного символа доступности.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы по инклюзивности, которыми, в частности, работодателей обязали оборудовать инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью.

Экономическая правда