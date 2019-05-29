Украинская онлайн-платформа привлекла полмиллиона долларов инвестиций

Украинская образовательная онлайн-платформа для изучения программирования и поиска первой работы в IT - Mate academy - привлекла 580 тысяч долларов инвестиций.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Liga.net.

Лид-инвестором стала организация Genesis Investments. Кроме нее, в раунде взяли участие TA Ventures и основатель Intellias Михаил Пузраков.

Деньги пойдут на разработку и запуск новых учебных программ и расширение наборов студентов по всей Украине.

Задача Mate academy - помочь талантливым людям научиться программировать и найти свою первую работу в ИТ, говорится в пресс-релизе.

Обучение длится четыре-пять месяцев и проходит в онлайн-режиме. Сейчас портфель курсов компании включает Java, Front-end, Full Stack Web, UI/UX Design. В 2019 году планируется запуск направлений Python, .Net, Data Science і Mobile.

Особенность платформы в том, что студенты оплачивают учебу только в случае трудоустройства - через процент от новой зарплаты, объясняют в IT Mate academy.

За время существования академии, более 200 студентов получили работу. План на 2019 год - повысить эту цифру до 1000.