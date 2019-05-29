Українська онлайн-платформа залучила півмільйона доларів інвестицій
Українська освітня онлайн-платформа для вивчення програмування і пошуку першої роботи в IT - Mate academy - залучила 580 тисяч доларів інвестицій.
Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає Liga.net.
Лід-інвестором стала організація Genesis Investments. Крім неї, в раунді взяли участь TA Ventures і засновник Intellias Михайло Пузраков.
Гроші підуть на розробку і запуск нових навчальних програм і розширення наборів студентів по всій Україні.
Завдання Mate academy - допомогти талановитим людям навчитися програмувати і знайти свою першу роботу в ІТ, йдеться в прес-релізі.
Навчання триває чотири-п'ять місяців і проходить в онлайн-режимі. Наразі портфель курсів компанії включає Java, Front-end, Full Stack Web, UI/UX Design. У 2019 році планується запуск напрямків Python, .Net, Data Science и Mobile.
Особливість платформи в тому, що студенти оплачують навчання тільки в разі працевлаштування - через відсоток від нової зарплати, пояснюють в IT Mate academy.
За час існування академії, понад 200 студентів отримали роботу. План на 2019 рік - підвищити цю цифру до 1000.
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