Українська онлайн-платформа залучила півмільйона доларів інвестицій

Українська освітня онлайн-платформа для вивчення програмування і пошуку першої роботи в IT - Mate academy - залучила 580 тисяч доларів інвестицій.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає Liga.net.

Лід-інвестором стала організація Genesis Investments. Крім неї, в раунді взяли участь TA Ventures і засновник Intellias Михайло Пузраков.

Гроші підуть на розробку і запуск нових навчальних програм і розширення наборів студентів по всій Україні.

Завдання Mate academy - допомогти талановитим людям навчитися програмувати і знайти свою першу роботу в ІТ, йдеться в прес-релізі.

Навчання триває чотири-п'ять місяців і проходить в онлайн-режимі. Наразі портфель курсів компанії включає Java, Front-end, Full Stack Web, UI/UX Design. У 2019 році планується запуск напрямків Python, .Net, Data Science и Mobile.

Особливість платформи в тому, що студенти оплачують навчання тільки в разі працевлаштування - через відсоток від нової зарплати, пояснюють в IT Mate academy.

За час існування академії, понад 200 студентів отримали роботу. План на 2019 рік - підвищити цю цифру до 1000.