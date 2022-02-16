Cтатус резидента "Дія City" получили уже 55 компаний: скольким отказали

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Статус правового и налогового пространства Дія.City получили 55 украинских и международных IT-компаний.

Об этом рассказали в "Дії".

В частности, резидентами стали Reface, Roosh, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, EPAM Systems, Samsung, Genesis, NiX Solution, SoftServer, Sigma.Software, RIA.com, Rozetka, Plarium, Deus Robots.

Полный список первых резидентов – по ссылке.

Чтобы стать резидентом Дія.City, IТ-компания должна:

быть зарегистрированной по украинскому законодательству;

заниматься квалифицированными видами деятельности;

соответствовать условиям вступления;

подготовить пакет документов.

Подавать заявки можно по ссылке.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, более 70 компаний подали заявку на получение статуса резидента.

"Напоминаю, у нас есть 10 дней на рассмотрение заявки. Трем компаниям официально отказано в предоставлении статуса резидента, поскольку они подавались как стартапы, а основаны более двух лет назад. Напомню, для стартапов действует критерий - регистрация не раньше, чем за 24 месяце до подачи заявки", – пояснил он.

Напомним:

С 8 февраля в Украине начал работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Проект закона Дія.City вызвал немало дискуссий между представителями ІТ-отрасли. ЭП подробно рассказывала об этом в статье: IТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія.City" и как это может изменить рынок

Экономическая правда