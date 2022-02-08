В Украине запустили спецрежим для IT-отрасли "Дія.City": что предполагает

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С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Его запуск представила руководительница проектного офиса Дія.City Наталья Деникеева.

Во время своего выступления президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы - до 16,5 млрд долларов.

По его словам, уже сегодня в режим присоединятся первые ведущие иностранные и украинские IT-компании.

Вскоре пперационный менеджер британской Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что компания станет первым резидентом Дія.City.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Revolut представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Британии.

Впоследствии Тарас Кицмей, основатель компании SoftServe, также заявил, что компания надеется уже сегодня подать заявку и одним из первых присоединиться к режиму.

Для кого Дія.City

Режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов. Резидентами спецрежима могут стать занимающиеся компании, в частности:

разработкой и тестированием программного обеспечения;

изданием и распространением программного обеспечения;

обучением компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;

Digital marketing и Ads с использованием программного обеспечения разработанного резидентами.

Для компаний разработаны определенные критерии входа. Так, для аутсорсинговых, R&D и продуктовых компаний есть требования по удельному весу доходов от осуществления установленных видов деятельности, средней зарплаты, количеству работников/GIG-специалистов.

Для стартапов также есть требования к годовому доходу и сроку регистрации.

Что предполагает Дія.City

Для компаний-резидентов предусмотрен специальный налоговый режим. В частности, они будут платить:

Корпоративные налоги: по выбору налог на выведенный капитал в 9% или налог на прибыль в 18%;

Налоги на фонд оплаты труда: налог на доходы физических лиц в 5%, с зарплаты более 40 тысяч евро в год – 18% НДФЛ. Военный сбор – 1,5%. Единый соцвзнос сохранен на уровне 22% от минимальной заработной платы;

Стимулы для "ангельских" инвестиций: 0% на доход физлиц как дивиденды при условии выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также предусмотрена налоговая скидка с НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Режим основан на модели гиг-экономики, т.е. модели трудовых отношений, основанной на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях.

Проект закона Дія.City вызвал немало дискуссий между представителями ИТ-отрасли. ЭТ подробно рассказывала об этом в статье: IТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія.City" и как это может изменить рынок

Дана Гордийчук, ЭП