В Украине запустили спецрежим для IT-отрасли "Дія.City": что предполагает
С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.
Его запуск представила руководительница проектного офиса Дія.City Наталья Деникеева.
Во время своего выступления президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы - до 16,5 млрд долларов.
По его словам, уже сегодня в режим присоединятся первые ведущие иностранные и украинские IT-компании.
Вскоре пперационный менеджер британской Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что компания станет первым резидентом Дія.City.
Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Revolut представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Британии.
Впоследствии Тарас Кицмей, основатель компании SoftServe, также заявил, что компания надеется уже сегодня подать заявку и одним из первых присоединиться к режиму.
Для кого Дія.City
Режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов. Резидентами спецрежима могут стать занимающиеся компании, в частности:
- разработкой и тестированием программного обеспечения;
- изданием и распространением программного обеспечения;
- обучением компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;
- Digital marketing и Ads с использованием программного обеспечения разработанного резидентами.
Для компаний разработаны определенные критерии входа. Так, для аутсорсинговых, R&D и продуктовых компаний есть требования по удельному весу доходов от осуществления установленных видов деятельности, средней зарплаты, количеству работников/GIG-специалистов.
Для стартапов также есть требования к годовому доходу и сроку регистрации.
Что предполагает Дія.City
Для компаний-резидентов предусмотрен специальный налоговый режим. В частности, они будут платить:
- Корпоративные налоги: по выбору налог на выведенный капитал в 9% или налог на прибыль в 18%;
- Налоги на фонд оплаты труда: налог на доходы физических лиц в 5%, с зарплаты более 40 тысяч евро в год – 18% НДФЛ. Военный сбор – 1,5%. Единый соцвзнос сохранен на уровне 22% от минимальной заработной платы;
- Стимулы для "ангельских" инвестиций: 0% на доход физлиц как дивиденды при условии выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также предусмотрена налоговая скидка с НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы.
Режим основан на модели гиг-экономики, т.е. модели трудовых отношений, основанной на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях.
Проект закона Дія.City вызвал немало дискуссий между представителями ИТ-отрасли. ЭТ подробно рассказывала об этом в статье: IТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія.City" и как это может изменить рынок
Дана Гордийчук, ЭП
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