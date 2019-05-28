ГФС перед реорганизацией запускает спецоперацию по выявлению преступных схем на таможне

Государственная фискальная служба, находясь в статусе прекращения, с 3 июня запускает спецоперацию "Бастион" с целью борьбы с преступными схемами.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы ГФС Александр Власов.

Он пообещал, что в результате операции поступления в госбюджет увеличатся до 2 млрд грн ежемесячно.

По словам Власова, операция будет проводиться по всей таможенной территории Украины от пунктов пропуска к месту доставки товара. В ней будут задействованы все подразделения Государственной фискальной службы: таможенный, налоговый блоки и налоговая милиция.

Планируется, что на центральном уровне будет сформирован оперативный штаб из руководителей подразделений. 26 территориальных рабочих групп в регионах будут реагировать на нарушение и прекращение схем.

Цель операции - противодействие незаконному ввозу товаров на таможенную территорию Украины, выявление и пресечение нарушений таможенного и налогового законодательства, а также перекрытие каналов незаконного попадания товаров на внутренний рынок страны.

"Речь идет о полном взаимодействии всех подразделений в четкой координации с Минфином: от анализа процессов и рисков до, собственно, реализации конечной цели - прекращения преступных схем", - написал Власов.

"Например, предлагаются отработки по всей цепи взаимодействия. Идет анализ внешнеэкономических операций для выявления и пресечения таможенных или налоговых правонарушений. Устанавливаются рисковые операции, дальше уже подключаются подразделения финансовых расследований, осуществляющих досудебные меры", - пояснил и.о. главы ГФС.

"Хочу заверить всех, что "белому" бизнесу, который добросовестно платит налоги и честно ведет свою хозяйственную деятельность, бояться нечего", - подчеркнул Власов.

Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органах.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

Согласно тексту меморандума МВФ, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

17 апреля суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

Заявление в суд о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы государственной таможенной службы подал народный депутат Андрей Антонищак.

По информации ЭП, по результатам конкурса должность главы Государственной таможенной службы займет первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов.

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Экономическая правда