Суд остановил конкурс на должность главы таможни

Суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что заявление в суд о приостановлении действия распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы государственной таможенной службы подал народный депутат Андрей Антонищак.

Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабинета министров.

"Суд принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска исходил из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможным, или для их восстановления необходимо приложить значительные усилия и расходы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд учел то, что заявитель ссылался на нормы закона, которые по его мнению, нарушены при принятии и выполнении распоряжения правительства "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

Напоминаем:

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ГФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы.

20 марта Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

Экономическая правда