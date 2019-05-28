ДФС перед реорганізацією запускає спецоперацію з виявлення злочинних схем на митниці

Державна фіскальна служба, що перебуває у статусі припинення, з 3 червня запускає спецоперацію "Бастіон" з метою боротьби зі злочинними схемами.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови ДФС Олександр Власов.

Він пообіцяв, що внаслідок операції надходження до держбюджету збільшаться до 2 млрд грн щомісяця.

За словами Власова, операція буде проводитись по всій митній території України: від пунктів пропуску до місць доставки товару. У ній будуть задіяні всі підрозділи Державної фіскальної служби: митний, податковий блоки та податкова міліція.

Заплановано, що на центральному рівні буде сформовано оперативний штаб із керівників підрозділів. 26 територіальних робочих груп у регіонах реагуватимуть на порушення та припинення схем.

Мета операції - протидія незаконному ввезенню товарів на митну територію України, виявлення та припинення порушень митного та податкового законодавства, а також перекриття каналів незаконного потрапляння товарів на внутрішній ринок країни.

"Мова йде про повну взаємодію всіх підрозділів в чіткій координації з Мінфіном: від аналізу процесів та ризиків до, власне, реалізації кінцевої мети – припинення злочинних схем", - написав Власов.

"Наприклад, пропонується відпрацювання по всьому ланцюгу взаємодії. Йде аналіз зовнішньоекономічних операцій для виявлення та припинення митних або податкових правопорушень. Встановлюються ризикові операції, далі вже підключаються підрозділи фінансових розслідувань, що здійснюють досудові заходи", - пояснив в.о. голови ДФС.

"Хочу запевнити всіх, що "білому" бізнесу, який сумлінно платить податки і чесно веде свою господарську діяльність, боятися немає чого", - підкреслив Власов.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби. Переміг Сергій Верланов.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.

17 квітня суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

Заяву до суду щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби подав народний депутат Андрій Антонищак.

За інформацією ЕП, за результатами конкурсу посаду глави Державної митної служби обійме перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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Економічна правда