Нефьодов возглавит таможню — источники
Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса займет должность главы Государственной таможенной службы.
Об этом ЭП сообщили собеседники в правительстве и налоговой.
По этим данным, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.".
Конкурс закончится 23 апреля.
Напомним:
Как сообщило ранее министерство финансов, на должности председателей новых служб подали заявки по 6 претендентов.
Кандидаты должны были сдать экзамен на владение иностранным языком, выполнить тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также пройти собеседование.
20 марта Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит по 24 тысячи гривень.
18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.
Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.
Экономическая правда
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