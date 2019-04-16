Нефьодов возглавит таможню — источники

Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса займет должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом ЭП сообщили собеседники в правительстве и налоговой.

По этим данным, налоговую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, который сейчас находится на посту заместителя главы ГФС с приставкой "и.о.".

Конкурс закончится 23 апреля.

Напомним:

Как сообщило ранее министерство финансов, на должности председателей новых служб подали заявки по 6 претендентов.

Кандидаты должны были сдать экзамен на владение иностранным языком, выполнить тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также пройти собеседование.

20 марта Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит по 24 тысячи гривень.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

Экономическая правда