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Фонд энергоэффективности получил заявок от ОСМД на модернизацию домов на почти 3 миллиарда

Среда, 17 февраля 2021, 09:55
 

Фонд энергоэффективности уже получил 380 заявок от ОСМД на проведение энергоэффективной модернизации многоквартирных домов по различным программам на сумму около 2,78 млрд грн, из которых 1,94 млрд грн - это грантовая часть.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время совещания представителей Минрегиона, Фонда энергоэффективности и донорских организаций, передает пресс-служба ведомства.

"Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже поданных проектов.

К началу отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них", - заявил министр и призвал представителей ОСМД и индивидуальных домохозяйств более активно участвовать в программе по энергоэффективности.

По его словам, с началом 2021 года четко разграничиваются "теплые кредиты" и программа Фонда "Энергодом".

Теперь программа "теплых кредитов" распространяется исключительно на поддержку индивидуальных домохозяйств, что создает еще больше условий для того, чтобы граждане приобщались к программе "Энергодом", пояснили в Минрегионе.

Экономическая правда

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энергоэффективность ОСМД Минрегион

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