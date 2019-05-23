Цьогоріч українці використали уже дві третини коштів, виділених на "теплі кредити"

В Україні за 2019 рік уже видано 700 млн грн "теплих кредитів" - з 1,1 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"У 2019 р. понад 63 тис. родин вже отримали в банках майже 700 млн грн "теплих кредитів". Це дві третини від усього прогнозованого обсягу кредитування у цьому році – 1,1 млрд грн "теплих кредитів" (за наявного бюджетного фінансування у розмірі 400 млн гривень)", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня українські родини залучили близько 90 млн грн "теплих кредитів" для термомодернізації будинків: близько 50 млн грн – для ОСББ, майже 40 млн грн – на утеплення приватних будинків, понад 2 млн грн – на твердопаливні котли.

Учасниками урядової програми минулого тижня стали 185 ОСББ.

Нагадаємо, учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Рахункова палата виявила факти неефективного використання коштів на програму "теплих кредитів".

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Економічна правда