Голова АМКУ може блокувати антимонопольні розслідування — член комітету

Антимонопольний комітет не виконує в повній мірі функції, які на нього покладені законом через велику залежність розслідувань від позиції голови АМКУ Юрія Терентьєва, стверджує держуповноважена Світлана Панаіотіді.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Liga.net, пояснюючи причину подачі заяви про звільнення у лютому.

У якості прикладу Панаіотіді навела ситуацію з дослідженнями на фармацевтичному ринку, за який вона відповідає як держуповноважена.

"В мене, за законом, є певні повноваження, наприклад, я можу ініціювати проведення дослідження ринків, за які я відповідаю. Припустимо, я хочу провести дослідження про вплив маркетингу на фармацевтичному ринку: як він впливає на вартість ліків і т.п. Я маю подати плани робіт на голову АМКУ, але паралельно плани робіт мають подати співробітники, які мені не підпорядковуються. Голова, де-факто, керує всім персоналом. Якщо його бачення співпадає з моїм – людям це поставлять в план. Якщо ні – вони будуть не зацікавлені це робити, оскільки вони просто не отримають премії за свою роботу, тоді я або маю це робити власноруч, або не робити взагалі. У нас паралельне життя", – розповіла Панаіотіді.

Також голова АМКУ має повноваження доручати розслідування справ не тим держуповноваженим, які робили попередні дослідження і подавали заяву на порушення справи.

"У мене є службова записка, наприклад, по дослідженню, десь рік лежить без відповіді, а може вже більше. Я можу сама ініціювати, за законом, але за внутрішніми документами, я маю це рішення подати голові. Так само, якщо надійшла заява про захист економічної конкуренції, на мене цю заяву розписують, я її дивлюсь, аналізую, проводжу дослідження, кажу: треба відкривати справу. Подання про це я маю покласти голові і він має написати ОК. І в цей момент відбувається ще маленький фокус, цим державним уповноваженим можу бути не я. Незважаючи на те, що у нас є галузевий розподіл за ринками, є подання на порушення справи, яке я писала", – повідомила Панаіотіді.

"Але на запитання про конфлікти – у мене немає конфлікту, у нас просто різне бачення того, що таке АМКУ як колегіальний орган і яким він має бути. Для Юрія [Терентьєва] – це вертикаль", – відкинула Панаіотіді чутки про особистий конфлікт з головою АМКУ.

Світлана Панаіотіді подавала заяву про звільнення 28 лютого 2019 року. Після цього, на думку держуповноваженої, заява втратила чинність, оскільки її не було звільнено президентським указом протягом 14 календарних днів.

Панаіотіді голосувала проти закриття справи АМКУ щодо монополізму групи ДТЕК на ринку електроенергії. Також вона разом з держуповноваженою Агією Загребельською голосувала проти надання ДТЕКу дозволу на придбання "Київобленерго" і "Одесаобленерго".

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