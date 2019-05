Стало известно, почему суд отменил национализацию Приватбанка

Все доводы Национального банка о том, что в Приватбанке были проблемы на более чем 100 млрд гривен и банк угрожал финансовой стабильности государства, суд перечеркнул пятью аргументами.

Об этом пишет LIGA.net, в распоряжении которой оказалось решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

До сих пор мотивы суда были засекречены: все судебные процессы по делу о национализации Приватбанка проходят в закрытом режиме. Не публикуются, как сами решения, так и аргументация сторон.

Вывод Нацбанка о нехватке капитала в Привате не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор неоправданно торопил национализацию, говорится в мотивировочной части решения суда.

Также суд согласился с двумя важными позициями адвокатов Коломойского - во-первых, на экс-акционеров Привата оказывалось политическое давление, из-за которого они были вынуждены написать письмо Кабмину, где просили государство забрать банк, во-вторых, сама национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица.

НБУ категорически не согласен с доводами суда – в распоряжении LIGA.net есть позиция юристов регулятора по каждому из пунктов.

По словам собеседника среди адвокатов Нацбанка, Окружной админсуд взял на себя полномочия трактовать правила работы банковской системы, в том числе по-своему определил уровень кредитного риска в Приватбанке, хотя у судей нет такой экспертизы.

Сейчас стороны процесса готовятся к апелляции. По информации адвоката одной из сторон, апелляция по делу о законности национализации Приватбанка состоится 13 июня.

Стороны не смогут предоставить суду дополнительные доказательства, поэтому юристам государства придется отталкиваться от имеющейся базы. Их доказательства содержатся в 57 томах судебных материалов.

Рекомендуем почитать:

Напоминаем:

Кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.